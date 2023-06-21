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    Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог

    21 Июня 2023, 10:11

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению в хищении государственных средств задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. С санкции суда подозреваемый взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

    Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог.

    Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд. 244 млн. тенге.

    По данному факту по статье 189 части 4 параграф 2 УК «Хищение в особо крупном размере» проводится досудебное расследование.

    Наказание по такому факту предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    Автор:

    Артем Волков

    Акмолинская область Коррупция Кокшетау
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