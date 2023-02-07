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    Чиновника отдела Минтруда подозревают в получении взяток за установление инвалидности

    7 Февраля 2023, 17:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 департамента Комитета труда и соцзащиты Минтруда по Актюбинской области подозревают в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

    Он подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

    Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде «Домашний арест» с использованием электронного браслета.

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Ранее сообщалось, что специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции. Его изобличили в получении взятки.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Актюбинская область Борьба с преступностью Коррупция Минтруда РК Регионы Борьба с коррупцией Актобе
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