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    China Nonferrous Metal Mining и KAZ Minerals намерены построить медеплавильный завод в РК

    18 Мая 2023, 14:44

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня. В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане.

    Президент отметил, что реализация таких крупных проектов – это результат успешного партнерства между нашими странами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Промышленность Китай
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