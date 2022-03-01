Четырнадцатого ребенка родила жительница Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 44-летняя жительница Алматы стала матерью 14 детей. Родила она в городском перинатальном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья города.

Мама 7 мальчиков и 7 девочек поблагодарила врачей.

«Конечно, мы с радостью принимаем то, что дал нам Бог. Мы большая семья. Сейчас мой старший сын готовится стать отцом. Спасибо врачам, которые помогали во всем», — сказала Елена Бородюк.

По словам врачей, рост ребенка составил 55 см, а вес – более 4 кг. Сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

«В связи с высоким риском кровотечения в верхней группе принимала участие вся бригада и пациентка родила четырнадцатого ребенка, девочку. Ребенок весил более 4 кг», — рассказала заместитель главного врача Алматинского перинатального центра Жамиля Исаева.