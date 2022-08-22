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    Четырнадцать новых школ построят до 2025 года в Костанайской области

    22 Августа 2022, 17:08

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области почти втрое увеличилось финансирование сферы образования. Только в этом году направлено около 150 млрд тенге. На эти средства, в том числе, строятся и новые школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние три года финансирование системы образования увеличилось в три раза. Только в этом году в эту сферу вложено 149 млрд тенге, что составляет треть областного бюджета»,- сообщил, выступая на пленарном заседании августовской конференции аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

    Большая часть выделенных средств уходит на строительство школ. К примеру, в новом учебном году в Карабалыкском районе будет введена в эксплуатацию школа с госязыком обучения на 320 мест.

    «В областном центре продолжается строительство двух школ в активно развивающихся микрорайонах «Береке» и «Кунай». Начнется строительство двух школ на 100 мест каждая в селах Гурьяновское Карабалыкского района и Енбек Костанайского района. В целом до 2025 года в области будут открыты 14 новых школ на 9 120 мест», - добавил глава региона.

    Что касается ремонта имеющихся учебных заведений, в этом году на 108 объектов образования выделено 7 млрд тенге, на материально-техническую базу направлено 2,2 млрд тенге.

    Также в этом году в Костанае начнется строительство современного Smart-центра с охватом 1 200 детей в две смены, где будут работать кружки моделирования, робототехники, виртуальной реальности, а также химико-технологическая лаборатория.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Строительство
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