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    Четырнадцать казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

    9 Июля 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 тыс. 201 человек (2 140 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах – 291 пациент, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 910 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 14 пациентов.

    Ранее сообщалось, что в стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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