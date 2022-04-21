Четырнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 6,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Костанайской области – 1,

в Туркестанской области – 1. ⠀

Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.