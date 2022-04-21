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    08:01, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Четырнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане – 3,

    в городе Алматы – 6,

    в ВКО – 1,

    в Жамбылской области – 1,

    в ЗКО – 1,

    в Костанайской области – 1,

    в Туркестанской области – 1. ⠀

    Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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