08:01, 21 Апрель 2022 | GMT +6
Четырнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 6,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Костанайской области – 1,
в Туркестанской области – 1. ⠀
Всего в стране подтвержден 1 305 431 случай.