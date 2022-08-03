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    • Четырнадцать человек утонули в Атырауской области с начала года

    3 Августа 2022 14:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года в водоемах утонули 14 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе Атырау, в Жылыойском, Кызылкогинском, Курмангазинском, Индерском районах с начала года утонули по 2 человека, в Махамбетском районе - 4 человека.

    «По статистике 95 % несчастных случаев на воде происходят из-за купания в нетрезвом виде, переоценки своих сил. Среди детей – это шалости, а также невнимательность родителей. Остальные случаи приходятся на резкое ухудшение здоровья и судороги», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    В 2021 году в Атырауской области утонули 28 человек, в том числе 10 детей. В прошлом году силами ДЧС были спасены 4 человека, из которых 2 несовершеннолетних, в текущем году спасены 6 человек, из которых 3 детей.

    Ранее сообщалось, в реке Урал в Атырауской области утонул аким района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия
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