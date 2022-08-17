Четырнадцать человек осуждены за торговлю людьми в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны Центральной Азии и Россия представляют собой один из крупнейших и наиболее важных коридоров трудовой миграции в мире. По данным ООН на 2022 год, почти 4 млн работников из Центральной Азии официально трудятся в России. Сам Казахстан – активный участник миграционных процессов. Раньше он был страной транзита в Россию. Но ситуация изменилась в начале 2000-х, когда экономика РК улучшилась. Страна стала привлекать для трудоустройства граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, которые теперь составляют основную часть трудовых мигрантов. В то же время здесь по-прежнему имеют место случаи нелегальной миграции, а также нарушения миграционного законодательства страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Одной из самых важных проблем миграции и, возможно, самой незаметной –

была и остается торговля людьми.

Мигрантов, ставших жертвами торговли людьми, принуждают к строительным и сельскохозяйственным работам. Их заманивают обещаниями высокого дохода. Вместо этого их незаконно задерживают и принуждают к труду.

По данным МВД, ежегодно в Казахстане регистрируется около 100 досудебных расследований по категории «торговля людьми», сообщает Forbes. В период с 2019-го по 2022 год жертвами сексуальной эксплуатации стал 131 человек.

До суда при этом доходит значительно меньшее количество дел. Торговля людьми охватывается статьями 128 «Торговля людьми» и 135 «Торговля несовершеннолетними» Уголовного кодекса Казахстана. Наибольшая численность людей, осужденных по этим статьям за последние семь лет, была зафиксирована в 2016 году – всего 30 человек.

В последующем наблюдалось снижение числа осужденных до 14 человек в 2021 году. Как правило, большинство таких осужденных составляют женщины.

Официальная статистика по торговле людьми в Казахстане сильно отличается от международных отчетов. В недавнем отчете Государственного департамента США (Trafficking in Persons Report) говорится, что Правительство прилагает смешанные усилия для защиты жертв принудительного труда. Так, в 2021 году Правительство РК выявило 20 жертв торговли людьми, по сравнению с 88 жертвами в 2020-м и 40 жертвами в 2019 году.

Кроме того, статистика включает только выявленные случаи, и есть основания полагать, что они не охватывают все реальное количество случаев торговли людьми.

Например, в Глобальном индексе современного рабства Казахстан занял 86-е место из 189, по данным фонда Walk Free за 2018 год (это последний полный отчет; следующий будет опубликован позднее в 2022 году). На первый взгляд, это не так уж плохо, если не касаться абсолютных цифр. В действительности же, по оценкам фонда, в 2018 году в Казахстане в современном рабстве находилось 75 тыс. человек.

Важно уточнить: современное рабство, кроме торговли людьми, охватывает также принудительный труд, принудительный брак, рабство и сходные с рабством практики.

В глобальном масштабе на 10 тыс. человек в мире приходилось 54 жертвы современного рабства. В региональном разрезе самой высокой распространенность современного рабства была в Африке: 76 жертв на 10 тыс. человек. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (61 жертва), а также Европа и Центральная Азия (39 жертв). В Казахстане, в частности, распространенность современного рабства составляет 42 жертвы на 10 тыс. человек.



