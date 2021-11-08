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    Четырем нуждающимся семьям подарили жилье в Жаркенте

    8 Ноября 2021, 20:03

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акция «30 добрых дел» Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», посвященная 30-летию Независимости Казахстана, началась в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области с передачи ключей от жилья нуждающимся семьям, передает МИА «Казинформ».

    В церемонии приняли участие секретарь партии «Ауыл» Анас Баккожаев и члены партии «Ауыл», депутаты Алматинского областного маслихата.

    В торжественной обстановке 4 семьям ключи от 2 квартир и 2 домов, расположенных в г.Жаркент, передал депутат Панфиловского районного маслихата Олжас Жапаркулов, избранный по партийном списку НДПП «Ауыл». Он уже на протяжении многих лет оказывает поддержку сельчанам и своим работникам. Добрую инициативу Жапаркулова О.Т. поддержали однопартийцы – депутаты областного и районного маслихатов, которые вручили новоселам всю необходимую бытовую технику.

    По словам Олжаса Жапаркулова, политика развития бизнеса в Казахстане направлена ​​на повышение социальной ответственности субъектов предпринимательства перед обществом. И в первую очередь, на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, повышение квалификации, обеспечение жильем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей, финансовую поддержку ветеранов и пенсионеров, поддержку социально уязвимых слоев общества. По словам мецената, если каждый предприниматель будет поддерживать своих работников, жителей села, социальные проблемы в разы уменьшатся. Помимо жилья Олжас Жапаркулов предоставил этим семьям постоянную работу.

    Сегодня крестьянское хозяйство «Ернар» - одно из предприятий, обеспечивающее население села Головацкий постоянным доходом. На данном к/х трудится около пятидесяти человек и за последние годы оно добилось ряда успехов в области сельского хозяйства.

    Секретарь партии «Ауыл» Анас Баккожаев отметил, что сельское хозяйство - основа нашей независимости. По его словам, если государство окажет поддержку фермерским хозяйствам, это поможет улучшить социальное положение предпринимателей, а также сельских жителей и даже улучшит сельскую инфраструктуру. Это диалог власти и бизнеса.

    В ходе мероприятия депутаты областных и районных маслихатов, избранные по списку партии «Ауыл», обсудили социальные вопросы с работниками фермерского хозяйства «Ернар» и рассмотрели предложения по развитию агропромышленного комплекса. В рамках мероприятия «сельчане» посетили музей и недавно построенную мечеть в поселке «Головацкий».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Жилье Общество 30 лет Независимости
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