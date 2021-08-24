Четырём многодетным семьям подарили жильё в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четыре многодетные семьи в Карагандинской области стали счастливыми обладателями жилья. Крышу над головой им в подарок предоставил местный меценат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр поддержки многодетных семей «Шанырак» при содействии спонсора купил дома и квартиры четырём семьям в Карагандинской области.

«Наш центр оказывает всестороннюю помощь многодетным матерям Карагандинской области. На сегодняшний день в нашем списке их около двух тысяч. Порядка 30 из них нуждаются в жилье. Благодаря спонсорской помощи в прошлом году нам удалось подарить жильё семи многодетным женщинам. В этом году мы намерены также осчастливить семь семей. Четыре из них уже получили ключи и документы от собственных домов и квартир в Караганде, Темиртау и Актасе», – рассказала руководитель центра «Шанырак» и Союза многодетных матерей Talbesik Ляззат Кожахметова.

Спонсор пожелал остаться инкогнито. Но он лично изучил всех претенденток и их материальное положение, добавила общественница.

Ключи новосёлам вручили в центре «Шанырак». При этом были соблюдены все санитарные требования.