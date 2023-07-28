Четырехлетняя девочка вышла из детского сада и сама пришла домой в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра, самостоятельно вышла за пределы детского сада, перешла оживленную проезжую часть и пришла домой в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Ребенка увидела на улице соседка и тут же позвонила матери девочки на работу. Женщина приехала с работы и обнаружила свою 4-летнюю дочь. Малышка рассказала маме, что ее любимая воспитательница сегодня не вышла на работу, поэтому она решила вернуться домой самостоятельно.

Мама ребенка позвонила в детский сад, чтобы выяснить — почему администрация не следит за детьми. Но выяснилось, что там даже не знали об уходе ребенка.

Отдел образования Караганды уже принимает меры.

«Воспитатель и директор детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в данном дошкольном учреждении», — дали комментарий в отделе образования города.