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    Четырехлетняя девочка вышла из детского сада и сама пришла домой в Караганде

    28 Июля 2023, 05:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра, самостоятельно вышла за пределы детского сада, перешла оживленную проезжую часть и пришла домой в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

    Ребенка увидела на улице соседка и тут же позвонила матери девочки на работу. Женщина приехала с работы и обнаружила свою 4-летнюю дочь. Малышка рассказала маме, что ее любимая воспитательница сегодня не вышла на работу, поэтому она решила вернуться домой самостоятельно.

    Мама ребенка позвонила в детский сад, чтобы выяснить — почему администрация не следит за детьми. Но выяснилось, что там даже не знали об уходе ребенка.

    Отдел образования Караганды уже принимает меры.

    «Воспитатель и директор детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в данном дошкольном учреждении», — дали комментарий в отделе образования города.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Караганда Дети
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