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    Четырехлетний ребенок выпал с балкона 3-го этажа в Алматы

    27 Июня 2023, 18:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи детской городской клинической больницы №2 в Алматы спасли жизнь четырехлетнему ребенку, который выпал с балкона третьего этажа квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДГКБ №2 города отметили, что мальчик находился дома без взрослых и, забравшись на стул, выглядывал с балкона на улицу.

    «Мальчика доставила бригада скорой помощи в приемное отделение в тяжелом состоянии. По прибытии малыш экстренно осмотрен, проведены необходимые инструментальные исследования, в том числе компьютерная томография органов. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи смогли вывести ребенка из травматического шока и стабилизировать его состояние», - говорится в сообщении.

    В связи с выраженной непрекращающейся болью в области живота, экстренно проведен мультидисциплинарный совет и принято решение о выполнении диагностической лапароскопической операции.

    «У ребенка были ушибы и тупая травма живота. Он был прооперирован в хирургическом отделении. Угрозы его жизни теперь нет. Ребенок с улучшением выписан домой», - рассказала заместитель директора по медицинской части ДГКБ №2 Назгуль Асанова.

    Детские врачи призывают родителей быть бдительными и не оставлять без присмотра маленьких детей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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