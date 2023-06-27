Четырехлетний ребенок выпал с балкона 3-го этажа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи детской городской клинической больницы №2 в Алматы спасли жизнь четырехлетнему ребенку, который выпал с балкона третьего этажа квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДГКБ №2 города отметили, что мальчик находился дома без взрослых и, забравшись на стул, выглядывал с балкона на улицу.

«Мальчика доставила бригада скорой помощи в приемное отделение в тяжелом состоянии. По прибытии малыш экстренно осмотрен, проведены необходимые инструментальные исследования, в том числе компьютерная томография органов. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи смогли вывести ребенка из травматического шока и стабилизировать его состояние», - говорится в сообщении.

В связи с выраженной непрекращающейся болью в области живота, экстренно проведен мультидисциплинарный совет и принято решение о выполнении диагностической лапароскопической операции.

«У ребенка были ушибы и тупая травма живота. Он был прооперирован в хирургическом отделении. Угрозы его жизни теперь нет. Ребенок с улучшением выписан домой», - рассказала заместитель директора по медицинской части ДГКБ №2 Назгуль Асанова.

Детские врачи призывают родителей быть бдительными и не оставлять без присмотра маленьких детей.