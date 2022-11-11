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    Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Талдыкоргане

    11 Ноября 2022, 23:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Авария произошла с участием автомашин BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «При столкновении авто погиб четырехлетний ребенок. В ДТП также пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу», - сообщили в полиции.

    Установлено, что BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.

    Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещен под стражу.

    Начато досудебное расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ДТП Происшествия Талдыкорган
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