Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Талдыкоргане

    2 Августа 2023, 13:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В одном из бассейнов в городе Талдыкоргане утонул 4-летний мальчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.

    Как стало известно, 1 августа 2023 года в бригаду Талдыкорганской городской «скорой помощи» поступил звонок с сообщением о том, что в одном из центров семейного отдыха в бассейне утонул ребенок.

    По прибытии на место было установлено, что ребенок 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. К сожалению, несмотря на оказанную бригадой медицинскую помощь, ребенка спасти не удалось.

    В настоящее время сотрудники Талдыкорганского городского отдела внутренних дел ведется расследование.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»
    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС
    Найдено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская»
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы