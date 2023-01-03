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    Четырехлетнего ребенка из горящей квартиры спасли в Семее

    3 Января 2023, 00:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее произошел пожар в девятиэтажном доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    По информации пресс-службы ДЧС Абайской области, 02.01.2023 года в 17:16 на пульт «112» поступило сообщение о том, что по проспекту Шакарима, 13а, горит квартира. Незамедлительно на место были отправлены из пожарной части №1 — 2 автоцистерны и 1 автолестница, 8 человек личного состава. По прибытии стало известно, что в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на пятом этаже горели личные вещи, мебель, оргтехника, оконный блок.

    В ходе разведки произвели разбор конструкции стены и спасли ребенка 2018 года рождения, который доставлен в детскую областную больницу. На данный момент его состояние тяжелое, находится под наблюдением врачей.

    Фото: semeynews.kz.
    Промышленность Пожар Абайская область
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