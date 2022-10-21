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    Четырехлетнего мальчика сбила машина в Атырау

    21 Октября 2022, 00:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С множественными травмами ребенка доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября вечером. Автомобиль марки «Hyundai» на улице Сатана Шореева сбил ребенка 2018 года рождения. Мальчика доставили в областную детскую больницу. По предварительной информации медиков, у ребенка сотрясение головного мозга, множественные травмы. Точную информацию о состоянии пострадавшего сообщат дополнительно», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Ведется сбор документов по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия.

    Ранее сообщалось, что сегодня под колесами авто в городе Кульсары Атырауской области погиб ребенок.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Атырау
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