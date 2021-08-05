Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Четырехкратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана проиграла стартовый поединок Олимпиады-2020

    5 Августа 2021, 09:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представительница женской борьбы, казахстанка Татьяна Ахметова (53 кг) провела свою стартовую схватку на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей четырехкратной чемпионки Азии Ахметовой в 1/8 финала стала Роксана Марта Засина из Польши. Победу в противостоянии со счетом 3:2 одержала Засина. Ахметова сохраняет шансы на бронзовую медаль, если польская спортсменка выйдет в финал.

    Напомним, что накануне казахстанский вольник Нурислам Санаев получил право побороться за бронзовую медаль в категории до 57 кг. Схватка состоится сегодня, соперником станет Георги Вангелов из Болгарии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии