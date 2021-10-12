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    Четырёхкомнатный дом подарили нуждающейся семье в Караганде

    12 Октября 2021, 22:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки многодетных семей «Шанырақ» подарил дом нуждающейся семье в Караганде. Жильё помог купить меценат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еркегуль Досмагулова воспитывает одна двоих детей, старшему из которых 12, а младшему всего 8 месяцев. Больше года мать-одиночка вместе с детьми жила в подвальном помещении частного дома, где работала кочегаром и помощницей по хозяйству. В сложной ситуации Еркегуль помог Центр поддержки многодетных семей «Шанырақ», возглавляемый общественницей Ляззат Кожахметовой.

    «Раньше мы снимали квартиру. Я работала уборщицей у частного предпринимателя. Во время карантина, когда был самый пик пандемии, нам было сложно. Пришлось отказаться от съёма, и я попросила работодателя помочь мне с жильём. Он выделил нам комнатку в подвальном помещении своего дома, за что я ему очень благодарна. Именно в этот период я познакомилась с Ляззат Кожахметовой. Она помогла нам продуктами, вещами, а на днях с её помощью мы обрели свой дом», – рассказала Еркегуль.

    Жильё для семьи помог купить меценат, который не пожелал раскрывать своего имени. Еркегуль уже официально вступила в права владения.

    «Мы благодарны меценату, который на протяжении двух лет заботится о наших подопечных. В прошлом году он помог купить дома семи семьям. В этом мы уже приобрели жильё шести семьям, ещё одна квартира на подходе. Этот человек также помогает нашим подопечным платить за съём жилья. Мы рады, что в нашем обществе есть такие люди», – отметила Ляззат Кожахметова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Жилье Общество
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