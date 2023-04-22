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    Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года

    22 Апреля 2023, 19:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Трудовой кодекс Казахстана внесены изменения касательно режима работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие изменения предусмотрены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

    В Казахстане Трудовым кодексом предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон). При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления 5-дневной и 4-дневной рабочей недели одновременно в различные недели.

    Пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК о режиме рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:

    «По соглашению сторон в Трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей».

    Вместе с тем, в пункте 2 статьи 78 Трудового кодекса РК предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-х, 5-дневную рабочую неделю:

    «Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени».

    При этом в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы:

    «При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка».

    Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года.

    Отметим, что в 2022 году в Минтруда уже рассматривали возможный вариант четырехдневной рабочей недели.

    «Что касается перехода на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос рассматривается министерством. Если в месяце четыре недели, то первая неделя может быть 4 дня, вторая – 5 дней, третья – 6 дней, и четвертая – снова 4 дня. То есть в Трудовом кодексе есть такое понятие как «учетный период». И в соответствии с этим, общее количество часов не должно быть выше этой нормы. А все остальные моменты работодатель вместе с работником может решить на договорной основе», - сообщил тогда председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда Толеген Оспанкулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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