Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Четырехдневная рабочая неделя делает людей счастливее – британские ученые

    24 Февраля 2023, 05:21

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Недавнее исследование, проведенное учеными Кембриджского университета, показало, что четырехдневная рабочая неделя не только делает сотрудников счастливее, но и помогает компаниям, предлагающим такой график работы – процветать, передает «МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

    Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что четырехдневная рабочая неделя значительно снижает уровень стресса и заболеваемости среди сотрудников, а также снижает количество увольнений.

    Около 71% сотрудников сообщили о более низком уровне «выгорания», а 39% заявили, что они были менее подвержены стрессу по сравнению с началом испытания.

    В ходе исследования его авторы обнаружили, что сотрудники стали брать на 65% меньше больничных дней. Также количество уволившихся сотрудников в компаниях, предлагающих «четырехдневку», сократилось на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

    Доходы компаний почти не изменились в течение пробного периода — они даже немного увеличились на 1,4% в среднем для 23 организаций.

    По окончании исследования около 92% компаний, принявших участие в пилотной программе в Великобритании (56 из 61), заявили, что намерены оставить четырехдневную рабочую неделю, при этом 18 компаний подтвердили, что подобный график будет введен на постоянной основе.

    Исследование в Великобритании было проведено группой социологов из Кембриджского университета в сотрудничестве с учеными из Бостонского колледжа в США и аналитического центра Autonomy. Оно проходило с июня по декабрь 2022 года.

    В нем приняли участие компании по всей Великобритании и около 2900 сотрудников. Компании, участвовавшие в исследовании, варьировались от интернет-магазинов и поставщиков финансовых услуг до анимационных студий.

    Исследователи опрашивали сотрудников на протяжении всего испытания, чтобы оценить влияние появившегося свободного времени. Уровни беспокойства и усталости, о которых сообщают сами сотрудники, снизились, в то время как психическое и физическое здоровье улучшилось.

    Многие респонденты опроса заявили, что им легче совмещать работу с семейными и социальными обязательствами: 62% сообщили, что им легче совмещать работу с общественной жизнью.

    «В начале многие задавались вопросом, увидим ли мы увеличение производительности, чтобы компенсировать сокращение рабочего времени, это именно то, что мы обнаружили в ходе нашего исследования», — заявил социолог профессор Брендан Берчелл, который руководил исследованиями Кембриджского университета.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Наука
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане