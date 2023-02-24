Четырехдневная рабочая неделя делает людей счастливее – британские ученые

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Недавнее исследование, проведенное учеными Кембриджского университета, показало, что четырехдневная рабочая неделя не только делает сотрудников счастливее, но и помогает компаниям, предлагающим такой график работы – процветать, передает «МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что четырехдневная рабочая неделя значительно снижает уровень стресса и заболеваемости среди сотрудников, а также снижает количество увольнений.

Около 71% сотрудников сообщили о более низком уровне «выгорания», а 39% заявили, что они были менее подвержены стрессу по сравнению с началом испытания.

В ходе исследования его авторы обнаружили, что сотрудники стали брать на 65% меньше больничных дней. Также количество уволившихся сотрудников в компаниях, предлагающих «четырехдневку», сократилось на 57% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Доходы компаний почти не изменились в течение пробного периода — они даже немного увеличились на 1,4% в среднем для 23 организаций.

По окончании исследования около 92% компаний, принявших участие в пилотной программе в Великобритании (56 из 61), заявили, что намерены оставить четырехдневную рабочую неделю, при этом 18 компаний подтвердили, что подобный график будет введен на постоянной основе.

Исследование в Великобритании было проведено группой социологов из Кембриджского университета в сотрудничестве с учеными из Бостонского колледжа в США и аналитического центра Autonomy. Оно проходило с июня по декабрь 2022 года.

В нем приняли участие компании по всей Великобритании и около 2900 сотрудников. Компании, участвовавшие в исследовании, варьировались от интернет-магазинов и поставщиков финансовых услуг до анимационных студий.

Исследователи опрашивали сотрудников на протяжении всего испытания, чтобы оценить влияние появившегося свободного времени. Уровни беспокойства и усталости, о которых сообщают сами сотрудники, снизились, в то время как психическое и физическое здоровье улучшилось.

Многие респонденты опроса заявили, что им легче совмещать работу с семейными и социальными обязательствами: 62% сообщили, что им легче совмещать работу с общественной жизнью.

«В начале многие задавались вопросом, увидим ли мы увеличение производительности, чтобы компенсировать сокращение рабочего времени, это именно то, что мы обнаружили в ходе нашего исследования», — заявил социолог профессор Брендан Берчелл, который руководил исследованиями Кембриджского университета.



