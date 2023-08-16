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    Четырех серферов, пропавших в открытом море, нашли у побережья Индонезии через 38 часов

    16 Августа 2023, 11:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ Четверо серферов, пропавшие без вести в воскресенье 13 августа, были найдены неподалеку у берегов Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Entrepreneur.

    Стеф Вайс, Уилл Тигл, Джордан Шорт и Эллиот Фут провели примерно 38 часов в открытом море. Вайса, Тигла и Шорта нашли вместе с двумя местными жителями Индонезии, а Фут позже был найден в другом месте, потому что он отделился от группы, пытаясь найти помощь.

    В воскресенье группа из 17 человек отправилась с острова Ниас на деревянных скоростных катерах к острову Пинанг. Внезапно начался шторм.

    Поздно вечером в воскресенье к берегу причалила только одна лодка. От другой группы известий не было. Их семьи начали беспокоиться.

    Остров Пинанг — это довольно удаленный остров, входящий в группу островов Баньяк у побережья Индонезии. В группу входит примерно 99 островов, большинство из которых полностью необитаемы. Острова набирают популярность среди туристов и серферов, желающих исследовать менее посещаемые места, поскольку они известны своими исключительными условиями волнения, а также морями с потрясающими кораллами и нетронутыми пляжами.

    Кадры, размещенные в социальных сетях, показывают момент, когда серферы были обнаружены в море, сопровождаемые громкими возгласами радости и облегчения.

    В интервью местному изданию 7News Australia отец Фута сказал он был вне себя от радости, когда узнал, что его сын и его друзья были найдены.

    «Они были в воде долгое время, я не знаю, как это скажется на их здоровье», — сказал он. «Но они найдены, они живы, они здоровы. Все хорошо, это фантастическая новость. На самом деле это невероятно, я так в восторге от этого».

    Тем временем продолжаются поиски еще одного члена группы из перевернувшейся лодки.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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