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    Четырех погибших извлекли спасатели из-под завалов после взрыва в Жанаозене

    17 Апреля 2023, 12:10

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на текущий момент спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В МЧС проинформировали, что в 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины.

    Всего госпитализировано 6 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

    В оперативных работах по разбору завалов задействовано около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

    Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Позже стало известно, что один человек погиб, из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Мангистауская область Регионы Казахстана МЧС Взрыв ДЧС
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