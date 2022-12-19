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    Четырех павлодарцев осудили за групповое изнасилование

    19 Декабря 2022, 21:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре приговор за изнасилование по предварительному сговору вынесли в городском суде №2. Обстоятельства дела неизвестны, судебное заседание было закрытым. На скамье подсудимых оказались четверо: двоим из них 31 год, другим – 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    По данным пресс-службы суда, прокурор просил приговорить одного из обвиняемых к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, двоих – к 11 годам, одного – к девяти. Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании для троих подсудимых, последнего они простили, он же частично признал вину.

    В суде напомнили, что за групповое изнасилование по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет. Смягчающим обстоятельством для одного из подсудимых стало наличие ребенка, для второго – частичное признание. Отягчающим посчитали то, что преступление павлодарцы совершили в алкогольном опьянении.
    «Учитывая степень общественной опасности преступления и личности подсудимых, суд назначил А.А. девять лет и один месяц лишения свободы, И.М., Г.Э. и М.Д. – девять лет лишения свободы», – добавили в пресс-службе суда №2.

    Приговор в законную силу не вступил.
    Павлодарская область Борьба с преступностью Суды
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