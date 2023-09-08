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    09:31, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четырех организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок осудили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Рранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети.

    В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

    Двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

    Теперь к 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге.

    «Уважаемые граждане! Напоминаем, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе», - добавили в пресс-службе АФМ.


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