Четырех организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок. Об этом передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Рранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети.

В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

Двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Теперь к 4 годам лишения свободы приговорены четыре человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге.

«Уважаемые граждане! Напоминаем, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе», - добавили в пресс-службе АФМ.