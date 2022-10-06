Четырех кандидатов рассматривает партия «Ақ жол» для выдвижения на президентские выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит съезд Демократической партии «Ақ жол» касательно выдвижения кандидата в Президенты от партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера состоялось заседание народного совета нашей партии. Члены совета внесли предложение об участии Демократической партии «Ак жол» во внеочередных президентских выборах», - сказал председатель партии Азат Перуашев.

По его словам, единогласного решения по данному вопросу пока нет.

«Мы не пришли к общему мнению по этому поводу. Съезд поможет принять нужное решение. Решили вынести этот вопрос на ваше рассмотрение. Я считаю, что, будучи одной партией, мы все должны определиться в выборе единого кандидата. Я призываю вас сделать это», - отметил депутат.

Среди трех кандидатов - журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков.

«Кроме того, на совете партии некоторые наши коллеги предложили поддержать действующего Президента. Мы должны считаться с таким мнением», - заключил А. Перуашев.



