Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Четырех кандидатов рассматривает партия «Ақ жол» для выдвижения на президентские выборы

    6 Октября 2022, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит съезд Демократической партии «Ақ жол» касательно выдвижения кандидата в Президенты от партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера состоялось заседание народного совета нашей партии. Члены совета внесли предложение об участии Демократической партии «Ак жол» во внеочередных президентских выборах», - сказал председатель партии Азат Перуашев.

    По его словам, единогласного решения по данному вопросу пока нет.

    «Мы не пришли к общему мнению по этому поводу. Съезд поможет принять нужное решение. Решили вынести этот вопрос на ваше рассмотрение. Я считаю, что, будучи одной партией, мы все должны определиться в выборе единого кандидата. Я призываю вас сделать это», - отметил депутат.

    Среди трех кандидатов - журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков.

    «Кроме того, на совете партии некоторые наши коллеги предложили поддержать действующего Президента. Мы должны считаться с таким мнением», - заключил А. Перуашев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров