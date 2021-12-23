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    Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан

    23 Декабря 2021, 11:52

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе за перемещением людей через госграницу Казахстана и России ведут мониторинг на четырех пунктах пропуска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки через границу прошло 723 человека, из них 333 пеших и 390 водителей фур», - рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Там отметили, что подтверждённых случаев КВИ на автопереходах госграницы не выявлено.

    «Запрещён въезд в страну четырём гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок с отрицательным результатом на COVID-19 методом ПЦР», - сообщили в ДСЭК.

    Продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырех автомобильных пунктах пропуска Государственной границы – «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты».

    Напомним, ранее специалисты заявили о снижении ежедневной регистрации заболеваемости КВИ.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Пограничники Общество Коронавирус в РК
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