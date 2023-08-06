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    Четырех человек унесло на сапбордах в Каспийское море

    6 Августа 2023, 00:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Всего за день на побережье Каспийского моря спасли пять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области.

    «5 августа в Актау в районе яхт-клуба «БРИЗ» сотрудники оперативно-спасательного отряда спасли двух молодых людей и двух девушек 2003, 2004, 2005 годов рождения. Их унесло на сапбордах далеко от берега. В медицинской помощи не нуждались. Спасатели провели с ними разъяснительную беседу», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    В этот же день в 14:10 при несении дежурства мобильного спасательного поста области спасли гражданина 2006 года рождения.

    Ранее подросток едва не погиб в Каспийском море. Он купался в запрещенном для этого месте. Также недавно женщину на надувном матрасе унесло течением на озере Шалкар в ЗКО. Ее спасли.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мангистауская область МЧС ДЧС Спасение Каспийское море Актау
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