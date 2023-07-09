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    Четырех человек спасли из воды в Актобе

    9 Июля 2023, 10:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Четырех человек спасли из воды в городе Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    В район базы пляжного отдыха «Тропикана» в Актобе на реке Елек службам спасения 112 поступило сообщение о том, что катамаран уносит течением. На катамаране было 3 человека.

    Спасатели Оперативно-спасательного отряда немедленно приступили к спасательным работам.

    Силами спасателей были спасены двое 14-летних подростков и 20-летний мужчина, катамаран был выведен из течения на берег. Пострадавших нет.

    Когда спасатели возвращались, спасая людей на катамаране, они увидели человека, плывущего с другой стороны, и спасли 25-летнего мужчину.

    Актюбинские спасатели во время ежедневных рейдов на водоемах проводят разъяснительную работу с отдыхающими о правилах безопасности на воде.

    «Если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых, не купайтесь в запрещенных местах, не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва, не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах, не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток, не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - напомнили в ДЧС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Происшествия МЧС ДЧС Спасение
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