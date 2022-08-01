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    • Четырех человек на катамаране унесло ветром на Алаколе

    1 Августа 2022 17:41

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Акши на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране, но не смогли вернуться. Поднявшиеся из-за сильного ветра волны унесли их на середину озера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Жетысуской области сообщили, что вызов поступил 1 августа в 05:15 утра. К месту незамедлительно направились спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона.

    «В 05:40 ч. в 1,5 км от берега граждане, 2000, 2003, 2007 годов рождения, найдены и доставлены на берег. Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде и обязательному надеванию спасательных жилетов», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Недавно на Алаколе был спасен 29-летний мужчина, которого на надувном матраце унесло течением на расстояние около 2 км от берега.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Происшествия #Алаколь #Жетысуская область
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