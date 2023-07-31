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    Четыре убийства раскрыли за неделю полицейские в Казахстане

    31 Июля 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Актоты Боранова доложила о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2917 преступлений, 1698 из них раскрыто за сутки. «По горячим следам» раскрыто 4 убийства, 6 умышленных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 38 грабежей, 364 кражи чужого имущества», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

    На прошлой неделе в стране было совершено 3011 преступлений. Из них 1810 были раскрыты в течение суток. Сотрудники полиции «по горячим следам» раскрыли 5 убийств, 5 умышленных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, одно разбойное нападение и 34 грабежа, а также 430 краж чужого имущества.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал
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