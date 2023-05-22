Четыре убийства раскрыли полицейские по горячим следам – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе полицейские по горячим следам раскрыли 4 факта убийства. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, информируя о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2839 преступлений, 1701 раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 4 убийства, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть, 43 грабежа и 388 краж чужого имущества», - рассказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Спикер также рассказала о прошедшей встрече министров внутренних дел Казахстана и Сингапура.

В рамках пребывания в Казахстане делегация МВД Сингапура во главе с министром внутренних дел и юстиции Касивисванатханом Шанмугамом посетила Министерство внутренних дел нашей страны.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о трансформации казахстанской полиции, внедрении проблемно-ориентированного подхода и сервисных элементов, дебюрократизации и оптимизации, а также цифровизации полицейской деятельности.

В свою очередь главный гость встречи, министр внутренних дел и юстиции Касивисванатхан Шанмугам, поделился опытом полицейского ведомства Сингапура.

Он отметил, что при обеспечении правопорядка в стране широко применяются передовые технологии, в том числе цифровые решения, инновационные системы, искусственный интеллект и др.



