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    Четыре тысячи россиян зарегистрировали в Астане с начала года

    27 Сентября 2022, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч иностранцев привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства с начала года. Об этом сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции Астаны Арман Баймуханбет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Астане зарегистрировано более 29 тыс. иностранных граждан, из них 4 тыс. – граждане России. Так, в результате принятых в отчетном периоде мер к ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено более 5 тыс. иностранцев. Из страны выехали 867 иностранцев», - сказал Арман Баймуханбет на брифинге в акимате.

    Как сообщалось ранее, около 100 человек обратились в акимат Астаны за присвоением статуса беженца.

    «Управление соцзащиты акимата Астаны ведет работу по присвоению статуса беженца. Сейчас к нам обратились 96 человек. Из них только двое - граждане России», - сказал руководитель управления занятости и социальной защиты акимата Астаны Илья Скуб.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Россия мигранты
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