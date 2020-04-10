Четыре тысячи масок раздали бесплатно в Тюлькубасском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Тюлькубасском районе Туркестанской области нет недостатка в медицинских масках. Это связано с тем, что жители местного района добровольно шьют маски и помогают местному населению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В рамках кампании «Добрые жители села» 4 тысячи сшитых добровольцами масок были бесплатно распространены в селе Турар Рыскулов, Народном банке, Казпочте, районной центральной поликлинике и в ряде крупных торговых центров. Сотрудники районного акимата также приняли участие в раздаче масок сельчанам.

В свою очередь жители района выразили благодарность за проявленную заботу о них.

Подобные благотворительные акции будут продолжены и в других населенных пунктах района.