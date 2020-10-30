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    Четыре тысячи лиц с инвалидностью трудоустроены в рамках программы «Еңбек»

    30 Октября 2020, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября т.г. меры поддержки занятости были оказаны 15,4 тыс. лиц с инвалидностью. Из них по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» (далее – Госпрограмма «Еңбек») поддержку получили более 11,4 тыс. человек, а в рамках Дорожной карты занятости на 2020 год (далее – ДКЗ) – 2,2 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    Участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 11,4 тыс. лиц с инвалидностью, из которых 4 тыс. трудоустроены на постоянные рабочие места, более 6 тыс. – на временные работы, краткосрочным профессиональным обучением охвачено 448 граждан, микрокредиты получили 284 человека и 700 лиц получили государственные гранты. Также по проекту «Бастау бизнес» на обучение основам предпринимательской деятельности были направлены 504 человека.

    Еще порядка 2,2 тыс. лиц с инвалидностью трудоустроены на проекты Дорожной карты занятости.

    «Проекты, реализуемые в рамках ДКЗ, предусматривают ремонт и реконструкцию социально-культурных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов. На подобные работы лица с инвалидностью направляются строго в соответствии с медицинскими заключениями», – сообщил руководитель управления развития рынка труда Департамента занятости населения МТСЗН РК Бахыт Каширбеков.

    Кроме того, согласно закону «О занятости населения», местные исполнительные органы обеспечивают установление квот рабочих мест для инвалидов в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда. В рамках квоты с 2017 по т.г. было трудоустроено 13,6 тыс. инвалидов, из которых 1,8 тыс. – по итогам 2 квартала 2020 года.

    «С 2018 года, на основе международного опыта, было внедрено субсидирование затрат работодателей на оснащение специального рабочего места для трудоустройства инвалидов. В этом году, таким образом, планируется создать 31 специальное рабочее место для инвалидов с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата», – добавил Бахыт Каширбеков.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Занятость
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