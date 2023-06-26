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    Четыре тысячи казахстанцев совершают хадж в Мекке

    26 Июня 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году церемония жертвоприношения на Курбан айт пройдет в офлайн и онлайн форматах. Об этом сообщил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С Дозволением Всевышнего, в этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн и онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. Призываю всех мусульман проявить активность и принять участие в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал», - сказал Кенжетай Дуйсенбай.

    Представитель ДУМК также отметил, что сегодня мусульмане со всего мира совершают хадж в городе Мекка.

    «Мы желаем, чтобы пожелания и молитвы наших 4000 соотечественников, несущих свой долг, были приняты и они благополучно вернулись в страну. Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и все добрые дела, угодные Аллаху, которые мы совершили в дни Курбан-айта. Аминь!», - подчеркнул Кенжетай Дуйсенбай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество ДУМК
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