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    Четыре транспортные развязки появятся в Шымкенте

    6 Апреля 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения пробок на дорогах Шымкента планируется строительство четырех развязок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в сети Facebook.

    По информации пресс-службы акимата, на сегодняшний день ведется строительство двух транспортных развязок: на пересечении улиц Рыскулова и проспекта Кунаева, а также на пересечении проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Назарбаева. Общая стоимость данных проектов составляет 28,7 млрд тенге.

    В этом году, после завершения строительства развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева, интенсивность движения увеличится с 15 тысяч транспортных средств в сутки до 45 тысяч транспортных средств в сутки.

    А, по транспортной развязке на пересечении проспектов Байдибек би-Тулеметова и двух развязок на пересечении улиц Жибек жолы и Сайрама на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, отметили в пресс-службе.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акимат Транспорт Шымкент Дороги
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