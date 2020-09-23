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    Четыре страны присоединились к резерву медицинского оборудования для стран ЕС

    23 Сентября 2020, 12:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Дания, Греция, Венгрия и Швеция присоединились к Германии и Румынии в качестве принимающих стран для резерва медицинского оборудования стран ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-релиз Европейской комиссии.

    При финансовой поддержке Европейской комиссии все шесть стран работают над созданием запаса медицинского оборудования, которое может быть распределено по всей Европе в случае кризиса, к примеру, во время коронавирусной пандемии.

    Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич подчеркнул важность таких резервов, отметив приближение зимы и сезонного увеличения случаев заболеваемости коронавируса в Европе. Он также призвал другие страны присоединиться к резерву для более эффективной борьбы против коронавируса.

    В резерв медицинского оборудования rescEU входят защитные маски класса FFP2 и FFP3, перчатки и аппараты вентиляции легких. Медицинский резерв rescEU постоянно пополняется различными видами медицинского оборудования, такими как защитные маски, аппараты вентиляции легких для лечения пациентов, находящихся на интенсивной терапии. Принимающими странами могут стать несколько стран ЕС, которые в дальнейшем будут заниматься пополнением резерва. Покупка и транспортировка медицинского оборудования полностью финансируется за счет Европейской Комиссии.

    Дистрибуцией медицинского оборудования занимается Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, который учитывает степень необходимости стран ЕС в медоборудовании и осуществляет его поставку в соответствии с механизмом гражданской защиты ЕС.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Здравоохранение Евросоюз
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