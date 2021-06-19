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    Четыре столичных заведения нарушили режим карантина

    19 Июня 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 18 июня столичные мониторинговые группы выявили 4 объекта предпринимательства, допустившие различные нарушения ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Несмотря на предупреждения, привлечение к ответственности и разъяснительные работы, заведения города продолжают нарушать карантин, подвергая опасности здоровье горожан.

    Мониторинговая группа района Есиль зафиксировала нарушение режима работы гриль-баром «Cabera». В заведении к тому же оказывали услуги по курению кальяна, что категорически запрещено.

    Компьютерный клуб «Game Zone», расположенный в Сарыаркинском районе, функционировал, несмотря на запрет.

    Еще 2 заведения в районе Алматы не соблюдали режим карантина – лаундж-бар «Level» и рестро-бар «Celentano».

    Все собранные материалы в отношении нарушителей направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

    Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы, режим карантина и следовать рекомендациям санврача во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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