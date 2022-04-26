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    Четыре сталелитейных завода запустят в Казахстане

    26 Апреля 2022, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере цветной металлургии до 2025 года запустят 11 ключевых проектов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В число проектов-флагманов черной металлургии входит запуск 4 сталелитейных заводов, 2 заводов по производству полукокса и 5 ферросплавных заводов. Проекты направлены на импортозамещение продукции на 1,2 млрд долларов США, экспорт продукции на сумму 3 млрд долларов США», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    В цветной металлургии до 2025 года планируется реализация 11 ключевых проектов.

    «В алюминиевой отрасли планируется реализация 6 ключевых проектов по производству продукции из алюминия. Это позволит нарастить экспорт на 645 млн долларов США. Планируется строительство 3 заводов по производству готовых изделий из меди. Это позволит нарастить экспорт на 200 млн долларов США», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Промышленность Экономика МИИР РК
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