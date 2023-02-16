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    Четыре спуска лавин произвели в горах Восточного Казахстана

    16 Февраля 2023, 17:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В результате 4-х проведенных взрывов было спущено 5050 кубометров снежной массы.

    Всего в Восточном Казахстане 497 лавиносборов, из них 325 очагов представляют угрозу.

    Всего с начала зимнего периода проведено 64 взрыва, спущено 256 110 кубометров снега.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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