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      Восточно-Казахстанская область

    Четыре спуска лавин произвели на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай»

    18 Января 2023, 17:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане есть более 325 лавиноопасных участков, которые представляют потенциальную опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    Специалисты ВК филиала «Казселезащита» борются с собравшейся снежной массой на склонах гор с помощью профилактических спусков.

    На автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай», где находится один из самых сложных по рельефу участков, а ветровые надувы образуют снежные «козырьки», специалисты ВК филиала и спасатели ДЧС ВКО произвели 4 взрыва и спустили 11660 куб.м. снега.

    «Производится анализ структуры снежного покрова и его подвижки. Затем принимается решение спускать лавину», – поясняет руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

    Спасатели говорят, что даже небольшой объем снега в пять-семь кубических метров в виде лавины может нанести вред человеку. Поэтому туристам и проезжающим через опасные участки автодорог водителям рекомендуют заблаговременно изучать прогноз погоды.
    Если человек попал в снежную лавину, то необходимо понять, в вертикальном или горизонтальном положении он оказался. Это нужно для того, чтобы попытаться выбраться самому.

    «Первым делом нужно сплюнуть. Куда потечет слюна, там и низ, а значит, раскапываться нужно в противоположную сторону. Снег нужно подкапывать под себя. Выбравшись на поверхность, нужно определить свое местонахождение и возможность добраться до ближайшего пункта. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», – говорят спасатели ДЧС ВКО.

    Ранее пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщила о закрытии движения на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (6-166 км село Ушановское - город Алтай) из-за вероятного схода лавин.



    Фото: ДЧС ВКО

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Восточно-Казахстанская область Регионы МЧС Взрыв ДЧС Усть-Каменогорск
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