Четыре спортплощадки открыли в районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Жители сел Богдановка, Аксогум, Акжайык и Долинный Теректинского района Западно-Казахстанской области получили новые условия для развития массового спорта в регионе. Четыре современные спортивные площадки открыли в селах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В каждом селе Теректинского района ЗКО – Богдановке, Аксогум, Акжайыке и Долинном – построили современные спортивные площадки для развития массового спорта. Новый стадион – еще один шаг для того, чтобы раскрыть потенциал у молодых спортсменов. На открытии спортобъектов собрались практически все сельчане.

«Для нынешней молодежи создаются все условия, чтобы укреплять организм, заниматься спортом. Раньше мы все игры и соревнования проводили просто на улице. То не было специалистов-тренеров, то спортзалов, или же спортивного инвентаря. Приходилось как-то выкручиваться, что-то придумывать. А сейчас у наших детей и внуков таких проблем нет. Я уверен, что такой современный красивый и оборудованный стадион поможет в воспитании среди молодого поколения выдающихся спортсменов», – отметил председатель совета ветеранов с.Акжайык Тлеккабыл Жауынбаев.

На торжественном открытии объекта выступил и поздравил сельчан аким района Арман Утегулов. Развитие всех видов спорта всегда поддерживается в районе, отметил аким района. В более комфортных и оборудованных местах теперь могут тренироваться любители спорта и профессионалы села Аксогым.

«Мы очень рады такой спортивной площадке. Сюда мы будем приходить каждый день. Благодарим всех, кто принял участие в строительстве и организации работ», – сказала руководитель молодежного объединения села Аксогым Улпан Жасталапкызы.