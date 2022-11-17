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    Четыре солнца, или гало над Байконуром

    17 Ноября 2022, 14:42

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Удивительное зрелище увидели жители Байконура сегодня, 17 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Недельная пасмурная погода сменилась безоблачным утром, и на восходе Солнца в небе появилось свечение в виде радуги с тремя маленькими солнцами.

    «В ходе восхода Солнца над горизонтом кристальная радуга вместе со светилом в центре еще сохранялось достаточно много времени. Было четыре Солнца над Байконуром!», - поделились впечатлениями и красочными фотографиями очевидцы природного явления.

    Специалисты отдела атмосферной оптики Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова пояснили, когда и как появляется это красивое явление. «Это достаточно редкое оптическое явление называется гало, которое возникает при взаимодействии света Солнца с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере. Ореолы могут иметь множество форм, начиная от цветных или белых колец и заканчивая дугами и пятнами на небе», - отметили сотрудники института.

    Астрофизики рассказали, что существует 150 видов гало. На Байконуре, судя по фотографиям, было гало, носящее название паргелий, когда на радужном диске словно движутся три спутника Солнца.

    Сегодня в городе Байконуре с утра стояла ясная, безоблачная погода, температура воздуха +1 градус. В течение недели ожидается переменная облачность, средняя температура от -2 до +9 градусов.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Байконур
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