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    Четыре случая заболевания корью зафиксировано в Атырауской области

    12 Марта 2023, 07:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Атырауской области выявлено четыре случая заболевания корью. Об этом сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айнагуль Сарсенгалиева на пресс-конференци, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все 4 случая заболевания корью выявлены в городе Атырау среди детей до 14 лет. До этого в области последний раз была зафиксирована вспышка кори в 2019 году. Впервые за четыре года в марте было зарегистрировано 4 случая заболевания. Первый случай пришел к нам из-за рубежа. Ребенок гражданина Турции был заражен вирусом. Вскоре заболели еще трое детей», - сообщила Айнагуль Сарсенгалиева.

    По ее словам, единственной и эффективной мерой борьбы, направленной на профилактику кори, является вакцинация.

    «В области проводится вакцинация детей против кори, комбинированная вакцинация против краснухи и эпидемического паротита. Вакцина сертифицирована Всемирной Организацией Здравоохранения. Это эффективно и безопасно. Вакцинация проводится в возрасте от 1 до 6 лет в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан», - проинформировала Айнагуль Сарсенгалиева.

    В настоящее время существует риск распространения болезни в различных регионах всего мира. Это связано с тем, что после пандемии COVID-19 вакцинация против кори и эпиднадзор за этой инфекцией снизились, отметила спикер.

    По данным Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю и профилактике заболеваний, в начале 2023 года осложнение эпидемиологической ситуации по кори наблюдается и в соседних с Казахстаном странах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Атырау
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