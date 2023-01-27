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    Четыре случая менингококковой инфекции выявили в ЗКО за год

    27 Января 2023, 10:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области за прошлый год зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции, с показателем заболеваемости 0,60 на 100 тысяч населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    Все случаи зарегистрированы среди детей до 14 лет.

    В комитете напомнили, что менингококковая инфекция наиболее распространена среди детей, часто она поражает детей на первом году жизни.

    Источником инфекции является больной человек. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и проникает в организм через слизистую носа, полости рта и глотки. Инкубационный период составляет в среднем 4 дня, но может и меняться от 2 до 10 дней.

    На первом этапе заболевания все признаки имеют сглаженный характер, поэтому многие часто принимают начало воспаления оболочки мозга за простуду или ОРВИ. Основными симптомами являются:

    Головная боль. Сначала она может быть выражена как головокружение, легкое недомогание, со временем приобретает постоянный характер, граничащий с мигренью.

    Отсутствие аппетита. Вместе с этим возникает постоянное желание пить из-за сухости в горле.

    У маленьких пациентов появляется диарея.

    Общая слабость, ломота в теле.

    Резкая реакция на свет, громкие звуки и прикосновения.

    Повышение температуры.

    При появлении первых симптомов катаральными явлениями (головная боль, повышение температуры тела, покраснение горла, слабость) нужно обращаться к врачу;

    - ограничить посещение мест массового скопления людей (культурно-массовые мероприятия, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах);

    - исключить контакты с больными, использовать маски;

    - соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки;

    - своевременно лечить острые и хронические инфекционные заболевания ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита;

    - закаливать организм и заниматься спортом.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Менингит
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