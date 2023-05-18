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    Четыре случая кори зафиксировано в Жамбылской области

    18 Мая 2023, 07:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первые случаи заболевания корью выявлены на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что с 14 марта 2023 года Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан А. Есмагамбетовой подписано постановление об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан.

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, на территории региона зафиксированы случая кори. Несмотря на проведение комплексных профилактических и противоэпидемических мероприятий по своевременной вакцинации и выявлению больных корью, в данное время выявлено четверо заболевших. В целях предупреждения распространения кори и краснухи медицинскими работниками активно выявляются не привитые лица до 18 лет. Лица в возрасте до 18 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори и краснухи, прививаются дополнительно.

    Как сообщалось, в 2019 году более 500 случаев заболевания корью было зарегистрировано в Жамбылской области. По мнению специалистов, основной причиной заражения вирусной инфекцией послужили отказы от вакцинации и не достижение прививочного возраста.

    В 2020 году было зафиксировано 76 случаев заболевания корью, в последующие годы – 2021, 2022гг. кори в регионе не было, отметили в ведомстве.

    «В мире отмечена вспышках кори - Индия, Пакистан, страны Африки, европейский регион, США и другие. В 2022 году в мире было зарегистрировано 155 500 случаев кори. Существует угроза распространения этой инфекции, поскольку пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией против всех вакциноуправляемых инфекций, в том числе против кори и краснухи. Осложнение эпидемиологической ситуации на начало этого года отмечается и в странах ближнего зарубежья - Россия, Кыргызстан, Таджикистан», - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

    В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды. Первая прививка делается в возрасте одного года, вторая - в шесть лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита (ККП).

    Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей. Основной признак - сыпь по всему телу. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония, бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти, пояснила Неили Муликова, подчеркнув, что эффективного и специфического метода лечения кори нет.

    «Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. Прививки против кори и краснухи проводятся бесплатно в медицинских организациях. Только прививка сможет защитить вас и вашего ребенка», - подчеркнула заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова.

    С начала года в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Минздрав РК Здравоохранение
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