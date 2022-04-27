Четыре сирийских солдата погибли в результате ракетного обстрела Израиля

АММАН. КАЗИНФОРМ - Четверо сирийских солдат погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара Израиля по позициям вблизи Дамаска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

О погибших сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, в котором также говорится о нанесении материального ущерба, причиненного в результате нападения.

Ракеты были запущены из Тиверии – города на северо-востоке Израиля на берегу Тивериадского озера. Большинство из них были сбиты сирийской системой ПВО, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Представитель израильских военных отказался комментировать сообщение об ударе.

Атаки произошли после того, как израильские военные заявили о том, что накануне на сирийской стороне границы разбился израильский беспилотник, во вторник по этому делу было начато расследование.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, заявила, что израильские ракетные удары поразили склады оружия, используемые поддерживаемыми Ираном группировками в нескольких пригородах Дамаска.

Последнее предполагаемое нападение Израиля на Сирию было совершено 14 апреля, когда несколько ракет поразили позиции сирийской армии недалеко от Дамаска.

Считается, что за эти годы Израиль провел сотни атак на цели в Сирии, но редко признавал или обсуждал такие операции.

В Тель-Авиве не раз заявляли, что Израиль нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская группировка «Хезбалла», боевики которой поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. Израильские военные ранее заявляли, что они совершают нападения на партии оружия, которые, как считается, предназначены для ополченцев.

Израиль также утверждает, что любое иранское присутствие вблизи его северной границы является «красной линией».