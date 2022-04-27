Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Четыре сирийских солдата погибли в результате ракетного обстрела Израиля

    27 Апреля 2022, 14:53

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Четверо сирийских солдат погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара Израиля по позициям вблизи Дамаска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

    О погибших сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, в котором также говорится о нанесении материального ущерба, причиненного в результате нападения.

    Ракеты были запущены из Тиверии – города на северо-востоке Израиля на берегу Тивериадского озера. Большинство из них были сбиты сирийской системой ПВО, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

    Представитель израильских военных отказался комментировать сообщение об ударе.

    Атаки произошли после того, как израильские военные заявили о том, что накануне на сирийской стороне границы разбился израильский беспилотник, во вторник по этому делу было начато расследование.

    Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, заявила, что израильские ракетные удары поразили склады оружия, используемые поддерживаемыми Ираном группировками в нескольких пригородах Дамаска.

    Последнее предполагаемое нападение Израиля на Сирию было совершено 14 апреля, когда несколько ракет поразили позиции сирийской армии недалеко от Дамаска.

    Считается, что за эти годы Израиль провел сотни атак на цели в Сирии, но редко признавал или обсуждал такие операции.

    В Тель-Авиве не раз заявляли, что Израиль нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская группировка «Хезбалла», боевики которой поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. Израильские военные ранее заявляли, что они совершают нападения на партии оружия, которые, как считается, предназначены для ополченцев.

    Израиль также утверждает, что любое иранское присутствие вблизи его северной границы является «красной линией».

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Сирия Мировые новости Израиль
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы