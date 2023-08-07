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    Четыре сирийских солдата погибли при обстреле Дамаска Израилем

    7 Августа 2023, 18:25

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Четыре сирийских солдата погибли и еще четверо получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по окрестностям Дамаска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

    Воздушная атака произошла в ночь на понедельник со стороны Голанских высот – спорной территории на границе между Израилем и Сирией.

    «Сегодня после полуночи израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», - сообщило SANA со ссылкой на военный источник.

    Также сообщается, что средства сирийских ПВО перехватили ракеты агрессора и сбили часть из них.

    В результате нападения четыре солдата погибли, еще четверо получили ранения. Также принесен материальный ущерб.

    Между тем, по данным НПО «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в результате израильских авиаударов четверо солдат и двое неизвестных погибли, еще семеро получили ранения.

    Издание сообщает, что израильские авиаудары были нанесены по нескольким позициям, на которых размещались склады и военные посты поддерживаемых Ираном ополченцев. Удары пришлись по району международного аэропорта Дамаска, району аэродрома Демас и другим территориям к западу от сирийской столицы.

    В последние годы Израиль нанес сотни воздушных ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии. При этом власти Израиля редко признают публично свои нападения на объекты в Сирии, придерживаясь позиции, что такие операции направлены на то, чтобы иранское оружие не попало в руки вооруженных группировок в Сирии, поддерживаемых Тегераном.

    Автор:

    Арсен Утешев

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