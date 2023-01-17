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    Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений на юге Казахстана

    17 Января 2023, 11:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Четыре схрона с оружием обнаружены при раскрытии наркопреступлений в Жамбылской и Жетысуской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Толе би, в заброшенном здании, обнаружен схрон с целым арсеналом оружия. Полицейскими изъято полуавтоматическое гладкоствольное ружье Mossberg, два гладкоствольного ружья ИЖ-16, два обреза двуствольного ружья ТОЗ-16, четырехствольный пистолет ПБ-4 Оса, газовый пистолет Револьвер Reg agent, пистолет ПМ, светозвуковые гранаты и патроны. Обнаруженный пистолет Макарова был похищен со склада департамента полиции во время январских событий.

    По информации заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжана Амирханова, с начала года это уже четвертый схрон оружия, обнаруженный наркоборцами.

    Буквально на днях в Таразе на территории мавзолея Тектурмас и в подвале недостроенного дома на улице Ниеткалиева обнаружены два схрона с газо-травматическими пистолетами, пистолетом «ПМ», нарезным карабином Benelli САТ 13299, обрезом двуствольного охотничьего ружья, светошумовыми и газовыми гранатами, патронами.

    Некоторое из изъятого оружия числится похищенным со складов двух департаментов полиции и оружейного магазина в Алматы.

    В Талдыкоргане в ходе обыска в квартире наркосбытчика, в газовой духовке, был обнаружен пакет с наркотиками, осколочная граната и патроны. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся судебно-баллистические экспертизы.

    В ведомстве напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов, а также сообщение сведений о местонахождении оружия не преследуется законом, при непричастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область МВД РК Борьба с наркотиками Жетысуская область
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